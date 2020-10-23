Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanılarak gerçekleştirilecek.



Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam ettirilecek.