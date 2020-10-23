Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı | 23 Ekim 2020 BIST100 endeksi son durum

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok gerileyen yüzde 0,98 ile inşaat oldu.

Dün gün içinde 1.216 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kaybıyla 1.198,32 puandan tamamladı.