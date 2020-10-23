Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Borçları transfer yöntemleri ile tek bir alanda biriktirmek ve tek bir yere borcunun olmasını isteyen vatandaşlar için farklı yollar sunuluyor. Bunun için birçok farklı banka tarafından gelen transfer işlemleri için yardımlarını sunmaya devam ediyor. Hangi bankada, hangi imkanlarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme imkanı sağlıyor? Hangi banka diğer bankalara olan kredi kartı borçlarını transfer ederek ödeme kolaylığı sunuyor?
Kredi ve kredi kartı borç taksitlendirme işlemleri nasıl yapılacak?
Borçların birikmesi ardından vatandaşlar kendileri için taksitlendirme yapmak için yollar aramaya devam ediyor. İşte bu anlarda korona virüs süreçlerinde yaşanan etkilenmelerden dolayı bankalar birçok işlemi sunuyor. 12 - 24 ve 36 ay boyunca vade farkları ile beraber kredi kartı borçlandırmaları yapılandırma adımları bulunuyor. Gelir durumlarına göre vade ve faiz oranları ayarlanıyor. Bu anlarda teminat isteme - taksitlendirme adımları - faiz oranlarında değişme şeklinde işlemler meydana geliyor. Fakat bankalar incelenecek olursa hepsinin ortak özelliği olarak temel ölçütün vatandaşların gelir durumları olmasıdır.
İŞ BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI
İş Bankası müşterilerine sunulan avantaj gereğince kredi kartı borçları taksitlendirilerek ödenebiliyor. İş Bankası'nın düzenlediği kampanya ile alakalı olarak yapılan açıklamaya göre banka müşterileri kredi kartlarını 3 aya kadar vadelerle taksitlendirebiliyorlar. Banka tarafından verilen bilgiye göre müşterilerin ilgili dönem için asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan tutar 3 aya kadar taksitlendiriliyor. Bu taksitlendirme işleminde 2 aylık taksitlendirmede aylık yüzde 2,22, 3 aylık taksitlendirmelerde aylık yüzde 2,84 faiz uygulanıyor.
Bu bankaların yanında garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi önemli bankalar da müşterilerinin kredi kartı borçlarını yapılandırmaktadırlar. Bu yapılandırma şartlarını her müşteri için ayrı olarak belirleyen bankalar genel bunun için müşterilerine ihtiyaç kredisi kullandırmaktadırlar. Ancak faiz oranı ve vade süresi müşteriden müşteriye değişmektedir.
Öte yandan QNB Finansbank da borç taşıma kredisi ile müşterilerinin başka bankalara olan kredi kartı borçlarının yüzde 25'lik kısmını yapılandırma imkanı tanımaktadır. Bu konuda düşük bir faiz uygulayan QNB Finansbank, müşterilerine avantajlı çözümler sunmaktadır.
AKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI
Kredi kartına olan borçlarını yapılandırma imkanı veren ve taksitler halinde ödenmesi için fırsat tanıyan bankalardan olan Akbank bu konuda müşterilerinden oldukça olumlu geri dönüşler alıyor. Akbank'ın yaptığı son kampanyaya göre hem Akbank'a olan kredi kartı borçları hem de diğer bankalara olan kredi kartı borçları taksitlendirilebiliyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilere Akbank tarafından 9 aya kadat taksit imkanı veriliyor. Bu şekilde kredi kartı borçlarını taksitlendiren veya transfert eden müşterilere aylık yüzde 2,42 faiz uygulanıyor. Ayrıca borç transferinde de banka müşterilerinden herhangi bir işlem ücreti talep etmiyor.
KREDİ KARTI BORCUNU 60 AY İLE YAPILANDIRMAK
60 ay vade ile kredi kartı borcunu taksitlendirmek için birden fazla borcun tek hesapla yapılandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda kredi kartı borcuna ek konut veya ihtiyaç kredisi borcu gibi ikinci bir borcun varlığı gerekmektedir. Sadece kredi kartı borcunun yapılandırılmasının 60 ay vade ile yapılması mümkün değildir.
Birden fazla kredi ve kredi kartı borcunun tek hesapta birleştirilmesi durumunda yeni kredi açılışı yapılmaktadır. Bu kredi açılışında yeni faiz oranları ve aylık ödeme planları uygulanır. Bundan dolayı mevcut faizin üzerinde bir faiz oranı ile karşılaşılabilir. Çünkü mevcut durumda bir ödeme gecikmesi söz konusudur ve ödeme gecikmesi durumunda bankalar, yasal sınırda faiz kullanma hakkına sahiptir. Kredi kartı yapılandırmasını, diğer kredi borçlarını hesap içerisine karıştırmadan yaptırmak tavsiye edilir. Böylelikle yasal üst sınırda bulunan faizlerden kurtulmuş olunur.
KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?
Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Bankalar, kendi kredi kartlarının borç yapılandırması konusunda, birbirinden farklı uygulamalara gidebilmektedir. Bu uygulamalar, teminat isteme, taksitlendirme, faiz oranlarını değiştirme şeklinde olabilmektedir. Ancak bankaların ortak özelliği,gelir durumunu temel ölçüt kabul etmeleridir. Bankalar, kredi kartı yapılandırma işleminde, gelir durumuna göre vadeyi ve faiz oranını değiştirebilmektedir. Kredi kartı borç yapılandırması 12, 24 ve 36 aylık vade seçenekleri ile yapılabilmektedir.