Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı sorusu bugün en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan görüşmelerin ardından ödeneğin süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusu oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Peki, KÇÖ ne zaman bitecek? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren değişiklik TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.