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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 17:46
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    • 23.10.2020 17:46
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    23 Ekim çiftçilere son dakika ödemeleri bugün yattı mı? ne kadar?

    Çiftçilere son dakika ödemeleri yattı mı? ve , binlerce çiftçinin büyük merakla beklediği sorunun cevabını verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. Peki ne kadar?

    takvim.com.tr
    Çiftçilere son dakika çiğ süt destekleme ödemeleri yattı mı?

    Çiftçilere son dakika çiğ süt destekleme ödemeleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

    ÇİĞ SÜT VE MANDA-MALAK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

    Pakdemirli, şunları söyledi:

    "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."

    ÇİĞ SÜTTE HAYVANINA GÖRE FARKLI DESTEK

    Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödenir.

    ET VE SÜT KURUMU'NA SATAN ÜRETİCİLER YARARLANAMAYACAK

    Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılır.

    DESTEKLERDEN YARARLANMAK İÇİN BSKS KAYIT ŞARTI

    Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen sözleşmesini, BSKS'ye kayıt ettirmeyenler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılmaz.
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    Haberler Ekonomi 23 Ekim çiftçilere son dakika çiğ süt destekleme ödemeleri bugün yattı mı? Çiğ süt destekleme manda-malak ödemeleri ne kadar?