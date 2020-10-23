Çiftçilere son dakika çiğ süt destekleme ödemeleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.