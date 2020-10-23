BİM 23 Ekim aktüel kataloğu indirimlerle raflardaki yerini aldı. Bugün satışa sunulan ürünler arasında Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı, Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Piccolo Mondi Oyuncak Raylı Tren, Soley Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takım, Casilda Home Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi, Polo Yaka Sweatshirt Erkek ve Ahşap Stantlı Büyük Meyvelik-Şekerlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte fiyat listesi
BİM 23 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge
• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
• Teleskopik emiş borusu
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi
• 750 watt
• A sınıfı
• 75 dBa ses seviyesi
Çift Kişilik Akrilik Battaniye
• 180x220 cm
• %70 akrilik- %10 pamuk - %10 polyester - %10 diğer
Kadife Eşofman Altı Kadın
• M-L-XL-XXL beden
• Farklı modellerde
Comfort Family
Pijama Takımı Erkek
• M-L-XL-XXL
• %100 Pamuk
Alpina
Meyve Sebze Soyucu
• Paslanmaz ağız
Paşabahçe
3 Katlı Cam Villa Patisserie Saklama Kabı
Paşabahçe
Aurora Çay Seti 12'li
• 6 adet çay bardağı
• 6 adet çay tabağı
Martı Çocuk
3 Boyutlu Masal Kitabı
• Farklı çeşitlerde
Comfort Family
Pijama Takımı Kadın
• S-M-L-XL
• %100 Pamuk
Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı
• 2 adet quartz tüp
• 2 ayrı güçte kullanım