İstihdamla ilgili birçok düzenlemeyi içeren torba teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. Paket kapsamında yer alan hızlı işe dönüş desteğinden 200 bin kişinin yararlanacağı açıklanırken, bazı düzenlemeler tartışmalara neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Bir çalışanın aylık ücreti ikiye bölünüp, iki kişi çalıştırılacak? İstihdam böyle mi arttırılacak?" dedi. Komisyona sunulan teklifle ilgili olarak Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk bilgi verdi.

MALİYETİ 190 MİLYON LİRA

Pakette bazı teşviklerin uzatılmasına yönelik maddeler bulunduğunu belirten Öztürk, görüşmeler sırasında yeni önergelerin de verileceğini belirtti. Öztürk, teklifte yer alan işe hızlı dönüş teşvikinin detaylarını da anlattı. Teklifteki maddeye göre, işsizlik ödeneğinden yararlanacak şekilde işten ayrılan bir çalışan, 90 gün içinde yeniden çalışmaya başlarsa, işsizlik maaşı aldığı süre kadarla sınırlı olmak üzere, sigorta primi teşvikinden yararlanacak. Bu çalışanın sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Böylece çalışma hayatından ayrılan kişilerin iş bulmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu düzenlemeden 200 bin kişinin yararlanmasını öngördüklerini kaydeden Öztürk, teşvikin işsizlik sigortası fonuna maliyetinin de 190 milyon lira olacağını belirtti.