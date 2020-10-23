Sıfırdan yola çıkıp kendi tesisini kurdu! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor! Şimdi ise...

Kendi işini kurup önemli kazançlar elde eden insanların hikayeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Erol Duran (44), su tesisatçılığı yaptığı sırada köyünde küçük bir serayla başladığı sebze ve meyve fide üretiminde şimdi 11 dönümlük alanda üretim yapıyor. Duran, Türkiye'nin dört bir yanına fide gönderiyor.

İŞİNİ BIRAKIP BU SEKTÖRE ATILDI

Çaycuma'ya bağlı Geriş köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erol Duran, su tesisatçılığı yaptığı sırada ailesinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı sebze üretimini geliştirmek istedi. İşini bırakan Duran, önce 2 dönümlük bahçesine küçük bir sera kurdu.