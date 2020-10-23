Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puanlık sınırlı bir artışla 53,3'e çıktı ve 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hizmet sektörü PMI da ekimde piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık 1,4 puan artışla 56'ya yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aynı dönemde 1,2 puan artarak 55,5 oldu ve 20 ayın zirvesine çıktı.