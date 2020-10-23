Benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş indirim yapıldı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. İşte güncel benzin fiyatları...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,83 liradan 6,71 liraya, Ankara'da 6,91 liradan 6,79 liraya, İzmir'de ise 6,93 liradan 6,81 liraya gerileyecek.