Türkiye'nin 2023 hedefleri, Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde masaya yatırıldı. Gayrimenkulden enerjiye, ulaştırmadan finansa tüm sektörlerde dışa bağımlılığı azaltma stratejisi zirveye damga vururken, teknolojide atılacak adımlar heyecan yarattı. Türk şehirlerinin dünya ile yarışabilmesini sağlamak için akıllı şehirlere ilişkin projelerle dijital dönüşüm tamamlanacak.

Dünyada dördüncü olan Akıllı Şehirler Eylem Planı da katılımcılardan geçer not aldı. 5G'ye ilişkin hazırlıklar tam gaz sürerken, demir yollarının büyütülmesine ilişkin planlar anlatıldı. Milli enerji politikası çerçevesinde sondaj çalışmalarının devam edeceği, enerjide dışa bağımlılığın azalacağı ve bunun etkisiyle de kronikleşen cari açık probleminin çözülmesi yönünde önemli adımlar atılacağı belirtildi.

PANDEMİ LOJİSTİĞİ ÖNE ÇIKARDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem mikro mobilite hem akıllı şehirler gündemimizin birinci sırasında yer alıyor. Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bunları birbirine bağlamak için, bağımsız uygulamaları birbirine birleştiren yoğun bir çalışmamız var" dedi. 3. Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Karaismailoğlu, dijital dönüşümün özellikle pandemi süreci ile birlikte öngörülemeyen şekilde hızlandığını aktardı. Karaismailoğlu, "e-ticaret, lojistik konularının salgın sürecinde ne kadar önemli olduğunu anladık. Bu yüzden PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığı içindeyiz. Demir yolunda lojistik olarak yük hareketin 4 katına kadar çıkarma hedefindeyiz" diye konuştu.

HER ŞEHRE AYRI AKILLI UYGULAMA



3. Türkiye 2023 Zirvesi'nin açılışına video konferans aracılığıyla katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, her şehre özgü akıllı şehir stratejisinin olacağını kaydederek, "Bir şehirde hangi sorun öncelikliyse onu birinci sıraya alacağız" dedi. Akıllı şehir uygulamalarıyla tüm illerin birbirine entegre olacağını aktaran Kurum, "Trafik yönetimini, otopark sistemlerimizi merkezi bir yazılım üzerinden yöneteceğiz" diye konuştu. Artık elektrikli araçların öne çıktığını belirten Kurum, şöyle devam etti: "Biz de yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun için elektrikli araç şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum: Bakanlık olarak, özellikle Z nesli gençlerimiz için kuracağımız Ar-Ge merkezlerinde, 300 Millet Bahçemizde kuracağımız fikir atölyelerinde, Çevre ve Şehir Teknoloji Kamplarımızda şehirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri gelin birlikte geliştirelim."

AKDENİZ'DE ÜMITLİYİZ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının son sürat devam ettiğini söyledi. Dönmez, "İlk müjdeyi Karadeniz'de 320 milyar metreküplük gaz bularak verdik. Geçen hafta sonunda da bu keşifteki gazın 405 milyar metreküpe çıktığını açıkladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Doğu Akdeniz'de henüz sonuç alamadık ama her keşif oradaki sürece dair veri veriyor. Selçuklu-1 kuyusundan ümitliyiz. Bu kuyu çevresinde yoğunlaşıyoruz" dedi. Borda dünya rezervinin yüzde 75'inin Türkiye'de olduğunu aktaran Dönmez, dünya pazarının yüzde 50'sinin de kontrolünü Türkiye'nin sağladığını kaydetti.