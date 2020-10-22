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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 23:50
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    • 22.10.2020 23:50
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    indirimlerle dolu! 'de cuma günü hangi indirimli ürünler satılacak?

    indirimlerle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yarın sabah satışa sunulacak ürünler arasında Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı, Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Piccolo Mondi Oyuncak Raylı Tren, Soley Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takım, Casilda Home Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi, Polo Yaka Sweatshirt Erkek ve Ahşap Stantlı Büyük Meyvelik-Şekerlik ürünleri dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    BİM 23 Ekim aktüel kataloğu indirimlerle dolu!

    BİM 23 Ekim aktüel kataloğuyla yarından itibaren onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. BİM'de bu hafta dikkat çekecek ürünler arasında Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Casilda Home Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı ve Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı yer alıyor. İşte BİM 23 Ekim aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 23 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge
    • Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
    • Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
    • Teleskopik emiş borusu
    • Yıkanabilir AFS filtre
    • 2,5 litre toz haznesi
    • 750 watt
    • A sınıfı
    • 75 dBa ses seviyesi

    Çift Kişilik Akrilik Battaniye
    • 180x220 cm
    • %70 akrilik- %10 pamuk - %10 polyester - %10 diğer

    Kadife Eşofman Altı Kadın
    • M-L-XL-XXL beden
    • Farklı modellerde

    Comfort Family
    Pijama Takımı Erkek
    • M-L-XL-XXL
    • %100 Pamuk

    Alpina
    Meyve Sebze Soyucu
    • Paslanmaz ağız

    Paşabahçe
    3 Katlı Cam Villa Patisserie Saklama Kabı

    Paşabahçe
    Aurora Çay Seti 12'li
    • 6 adet çay bardağı
    • 6 adet çay tabağı

    Martı Çocuk
    3 Boyutlu Masal Kitabı
    • Farklı çeşitlerde

    Comfort Family
    Pijama Takımı Kadın
    • S-M-L-XL
    • %100 Pamuk

    Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı
    • 2 adet quartz tüp
    • 2 ayrı güçte kullanım
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    Haberler Ekonomi BİM 23 Ekim aktüel kataloğu indirimlerle dolu! BİM'de cuma günü hangi indirimli ürünler satılacak?