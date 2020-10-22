BİM 23 Ekim aktüel kataloğuyla yarından itibaren onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. BİM'de bu hafta dikkat çekecek ürünler arasında Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Casilda Home Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı ve Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı yer alıyor. İşte BİM 23 Ekim aktüel kataloğu ürünleri

BİM 23 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı

• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu

• Teleskopik emiş borusu

• Yıkanabilir AFS filtre

• 2,5 litre toz haznesi

• 750 watt

• A sınıfı

• 75 dBa ses seviyesi