BİM 23 Ekim aktüel kataloğuyla yarından itibaren onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. BİM'de bu hafta dikkat çekecek ürünler arasında Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Casilda Home Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı ve Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı yer alıyor. İşte BİM 23 Ekim aktüel kataloğu ürünleri
BİM 23 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge
• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
• Teleskopik emiş borusu
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi
• 750 watt
• A sınıfı
• 75 dBa ses seviyesi
Çift Kişilik Akrilik Battaniye
• 180x220 cm
• %70 akrilik- %10 pamuk - %10 polyester - %10 diğer
Kadife Eşofman Altı Kadın
• M-L-XL-XXL beden
• Farklı modellerde
Comfort Family
Pijama Takımı Erkek
• M-L-XL-XXL
• %100 Pamuk
Alpina
Meyve Sebze Soyucu
• Paslanmaz ağız
Paşabahçe
3 Katlı Cam Villa Patisserie Saklama Kabı
Paşabahçe
Aurora Çay Seti 12'li
• 6 adet çay bardağı
• 6 adet çay tabağı
Martı Çocuk
3 Boyutlu Masal Kitabı
• Farklı çeşitlerde
Comfort Family
Pijama Takımı Kadın
• S-M-L-XL
• %100 Pamuk
Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı
• 2 adet quartz tüp
• 2 ayrı güçte kullanım