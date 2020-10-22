AHUDUDUNUN FAYDALARI

Ahududunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

– Diyet Dostu

Bir bardak taze ahududu yaklaşık 1.5 g protein, 8 g diyet lifi ve 14.7 g karbonhidrat içerir. Kolesterol içermez, çok az yağ ve sodyum içerir. Bir fincan ahududu 64 kalori içerir ve diyet yapanlar için iyi bir seçimdir.

– Kanserle mücadele

Ahududunun yüksek antioksidan seviyeleri kansere karşı koruma sağlayabilir. Ahududu üzerinde yapılan çalışmalar kolon, prostat, meme ve oral (ağız) kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ve yok etiğini göstermiştir. Ayrıca başka bir çalışmada ahududu ekstresinin mide, kolon ve meme kanseri hücrelerinin % 90'ını öldürdüğü gösterilmiştir.

– Beyin gücü

Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada flavonoid alımının hafıza gelişiminde pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca Ahududu, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir.

– Eklem rahatsızlıkları

Ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyvelerde bulunan flavonoidler, hücrelerdeki C vitamini düzeyini yükseltirler. Flavonoidlerin eklemlerdeki kirişler, bağlar ve kıkırdak yapısında bulunan kolajen üzerindeki olumlu etkisi, romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler için önemlidir.



– Kalp sağlığı

Ahududu gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların alımı, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini düşürür. Özellikle bir flavonoid grubunun (antosiyaninler) kardiyovasküler hastalığa yol açabilecek iltihabı bastırdığı gösterilmiştir. Ahududu içindeki yüksek polifenol içeriği ayrıca trombosit oluşumunu önleyerek ve anti-enflamatuar mekanizmalar yoluyla kan basıncını azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

– Sindirim, detoks ve hastalık önleme

Ahudududaki lif ve su içeriği kabızlığın önlenmesine ve sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur. Yeterli lif, toksinlerin safra ve dışkı yoluyla günlük atılımı için çok önemli olan düzenliliği teşvik eder. Son çalışmalar diyet lifinin bağışıklık sistemi ve iltihabı düzenleyen bir rol oynadığını göstermiştir; sonuç olarak bu, kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve obezite gibi iltihapla ilişkili durum riskini azaltır. Yüksek lif alımında, koroner kalp hastalığı, felç, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı gastrointestinal hastalıkların gelişme riski oldukça düşüktür.

– Göz sağlığı

Ahududu gibi C vitamini yüksek olan gıdaların UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

– Sivilce ve akneye karşı etkili

Ahududu, maske yapılarak yüze sürüldüğünde sivilce ve aknelerin giderilmesine fayda sağlar.