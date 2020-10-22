Trabzon'un Düzköy ilçesinde kaymakamlık tarafından geliştirilen proje kapsamında 10 üretici, ahududu (frambuaz) meyvesi yetiştirerek, kent ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor. Gülgiller familyasından olan ve haziran sonunda olgunlaşan ahududu, besin içeriği bakımından "süper besinler" grubunda yer alıyor. Yaz aylarını ailesiyle birlikte ilçenin Çayırbağ Mahallesi Doğankaya mezrasında geçiren 49 yaşındaki üretici Erol Çakmak, geçimini çiftçilik ve ahududu yetiştirerek sağlıyor. Çakmak, AA muhabirine, kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında 1300 rakımda ahududu yetiştirmeye başladığını söyledi. Yaklaşık 700 metrekare alana ahududu diktiğini anlatan Çakmak, ailesiyle birlikte meyveyi günlük olarak topladığını belirtti.
'BELKİ BU MEYVE SAYESİNDE İLÇEMİZİN KADERİ DEĞİŞİR'
Çakmak, yetiştirdiği ürünün oldukça kaliteli olduğunu vurgulayarak, "İlçede insanlar geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Ancak bu meyvenin yetiştirilerek, üretiminin geliştirilmesi bizler için çok iyi olur. Çünkü ahududu yetiştiriciliğinin ilçede artırılmasını istiyoruz. Belki bu meyve sayesinde ilçemizin kaderi değişir. Bu konuda büyüklerimizden destek bekliyoruz." dedi.
Ahudududan 1 ton ürün aldığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:
"Ürün Türkiye'de ahududu yurt dışında ise frambuaz olarak biliniyor. Tür bakımından çileğe benzediği için hızlı tüketilmesi gerekiyor. Topladığımız ürünleri dondurucuda muhafaza ediyoruz. Genellikle pastanelere satıyorum. Elde ettiğim gelirle çocuklarımın eğitimine harcıyorum. Ancak pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyorum."
Çakmak, ilçenin turizm bakımından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, ilçeye gelen turistleri bahçesine davet etti.
Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da Düzköy ilçesinde ahududu yetiştiren üretici Çakmak'ın bahçesini gezerek, bilgi aldığını dile getirdi.
Eyüpoğlu, her zaman üreticilerin yanlarında olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Pazarlama konusunda sıkıntıları var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alanda gördüğümüz boş arazileri de 'nasıl değerlendirebiliriz?' diye araştırıyoruz. Hatta aronya meyvesini bile burada deneme dikimleri yapıp, çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Memleketin her bölgesinde her ürün yetişebiliyor. Yeter ki çiftçilerin yanında olalım, onlara destek verelim. Bizim insanımız zaten çalışkan onlara destek olduğumuz zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum."
AHUDUDU HAKKINDA
Ahududu (rubus idaeus), gülgiller familyasındandır. Böğürtlen ve Çilek, Ahududu ile aynı ailedendir. Ahududu ve Böğürtlen, çalı şeklinde meyvelerin toplu olduğu drupel adında "böğürtlen çalısı" meyveleri grubuna girmektedir. A, C, E ve folik asit vitaminleri yönünden zengin bir meyvedir.
Son yıllarda yapılan birçok çalışma ahududunun fonksiyonel gıda olduğu ve besin içeriği ile Süper Besinler grubuna girdiğini ortaya koymuştur. Özellikle kanser çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir.
AHUDUDUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram ahududunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Su: 85,75 g
Enerji: 52 kcal
Protein: 1.2 g
Toplam lipit (yağ): 0.65 g
Karbonhidrat, fark olarak: 11.94 g
Lif: 6.5 g
Toplam şeker: 4.42 g
Kalsiyum: 25 mg
Demir: 0,69 mg
Magnezyum: 22mg
Fosfor: 29 mg
Potasyum: 151 mg
Sodyum: 1 mg
Çinko: 0.42 mg
C vitamini, toplam askorbik asit : 26.2 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.6 mg
B-6 Vitamini : 0,06 mg
Folat, DFE: 21 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 2 µg
A Vitamini, İÜ : 33İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.87 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 7.8 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0,06 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,38g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg
AHUDUDUNUN FAYDALARI
Ahududunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:
– Diyet Dostu
Bir bardak taze ahududu yaklaşık 1.5 g protein, 8 g diyet lifi ve 14.7 g karbonhidrat içerir. Kolesterol içermez, çok az yağ ve sodyum içerir. Bir fincan ahududu 64 kalori içerir ve diyet yapanlar için iyi bir seçimdir.
– Kanserle mücadele
Ahududunun yüksek antioksidan seviyeleri kansere karşı koruma sağlayabilir. Ahududu üzerinde yapılan çalışmalar kolon, prostat, meme ve oral (ağız) kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ve yok etiğini göstermiştir. Ayrıca başka bir çalışmada ahududu ekstresinin mide, kolon ve meme kanseri hücrelerinin % 90'ını öldürdüğü gösterilmiştir.
– Beyin gücü
Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada flavonoid alımının hafıza gelişiminde pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca Ahududu, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir.
– Eklem rahatsızlıkları
Ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyvelerde bulunan flavonoidler, hücrelerdeki C vitamini düzeyini yükseltirler. Flavonoidlerin eklemlerdeki kirişler, bağlar ve kıkırdak yapısında bulunan kolajen üzerindeki olumlu etkisi, romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler için önemlidir.
– Kalp sağlığı
Ahududu gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların alımı, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini düşürür. Özellikle bir flavonoid grubunun (antosiyaninler) kardiyovasküler hastalığa yol açabilecek iltihabı bastırdığı gösterilmiştir. Ahududu içindeki yüksek polifenol içeriği ayrıca trombosit oluşumunu önleyerek ve anti-enflamatuar mekanizmalar yoluyla kan basıncını azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.
– Sindirim, detoks ve hastalık önleme
Ahudududaki lif ve su içeriği kabızlığın önlenmesine ve sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur. Yeterli lif, toksinlerin safra ve dışkı yoluyla günlük atılımı için çok önemli olan düzenliliği teşvik eder. Son çalışmalar diyet lifinin bağışıklık sistemi ve iltihabı düzenleyen bir rol oynadığını göstermiştir; sonuç olarak bu, kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve obezite gibi iltihapla ilişkili durum riskini azaltır. Yüksek lif alımında, koroner kalp hastalığı, felç, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı gastrointestinal hastalıkların gelişme riski oldukça düşüktür.
– Göz sağlığı
Ahududu gibi C vitamini yüksek olan gıdaların UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.
– Sivilce ve akneye karşı etkili
Ahududu, maske yapılarak yüze sürüldüğünde sivilce ve aknelerin giderilmesine fayda sağlar.