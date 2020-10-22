Evde Bakım Maaşı

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olup bu nedenle başvurular da kurum tarafından kabul edilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri ya da ilçe müdürlükleri üzerinden kabul edilmektedir.

Evde bakım başvurusu için ilk adım olarak SYDV'lerden alınan sevk ile bakanlığın yetki verdiği sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor. Ardından ücretsiz olarak verilen sağlık raporu ile bu raporda belirtilen engellilik oranı üzerinden muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve ardından engelli aylığı bağlanıyor.