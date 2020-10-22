Süresiz nafaka kalkıyor mu? Nafaka kalkacak mı? Nafaka yasasıyla ilgili gelişmeler gündeme oturdu. Kamuoyunda sık sık gündeme gelen süresiz nafakaya ilişkin düzenlemeler yapılması kapıda. Alınan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir öneri getirdi. Bakanlığın önerisinde, alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü.

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulaması tekrar gündemde. Özellikle son iki yılda yürütülen çalışmalardan sonuç alamayan AK Parti yönetimi, daha önce hazırlanan taslakları raftan indirdi. AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi ve icra ile çocuk teslimine son verecek düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'te olmasını istediğini söyledi. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, AK Parti genel merkez yönetimi ve Meclis grup yönetiminin katıldığı online bir toplantı gerçekleştirildi.