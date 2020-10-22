Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar müracaatlarını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler. Bu evrede müracaat yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden müracaat yapılabilir. İşte Kaymakamlık, belediye ve sosyal yardımlaşma dernekleri üzerinden yapılan o yardımlar. Devlet destekleri son dönemlerin öncelikli aranan konularından biri olsa da bu yardımların birçoğu salgın döneminden önce de sağlanıyordu. Bu kapsamda uzun zamandır sağlayan desteklerden bir tanesi de ailelere yapılan doğum parası, çocuk parası ödemesi. Ayrıca 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve silokozis aylığı olarak ödenen paralar 2022 aylığı yardımı başlığı altında ödeniyor. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI
Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.
Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.
DOĞUM PARASI BAŞVURU İŞLEMLERİ
Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş ilk çocuk ailelere 300 TL ödeme yapılır. Bu tarihten sonra doğmuş ikinci çocuk ise ödeme tutarı 400 TL olur. Eğer aile Mayıs 2015 tarihinden sonra üçüncü veya daha fazla çocuğunu dünyaya getirmişse ödeme tutarı 600 TL ödeme alır. Yani bir aile 1300 TL'ye varan ödeme almış olur. Doğum parası yardımları için başvurular ise çocuğun kimlik çıkarması aşamasında yapılır. Bu aşamada yapılmadıysa başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri üzerinden bildirilebilir.
2022 Aylığı Yardımı
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve silokozis aylığı olarak ödenen paralar 2022 aylığı yardımı başlığı altında ödeniyor. 2022 aylığı şartları arasında ise 2019 yılı için hane halkı kişi başına düşen gelirin 609 lirayı aşmaması şartı aranıyor.
Yapılan ödemeler ile 65 yaş maaşı olarak 606 lira engellilere ise engel oranlarına göre 483 lira ile 724 lira arasında düzenli maaş ödemesi yapılıyor.
Evde Bakım Maaşı
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olup bu nedenle başvurular da kurum tarafından kabul edilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri ya da ilçe müdürlükleri üzerinden kabul edilmektedir.
Evde bakım başvurusu için ilk adım olarak SYDV'lerden alınan sevk ile bakanlığın yetki verdiği sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor. Ardından ücretsiz olarak verilen sağlık raporu ile bu raporda belirtilen engellilik oranı üzerinden muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve ardından engelli aylığı bağlanıyor.
Elektrik Faturası Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin 80 liralık elektrik yardımı kapsamında 150 KW saatlik elektrik faturalarının aylık ödemeleri devlet tarafından karşılanacak. Elektrik faturası yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan devletten sosyal yardım alan kişileri işaret etmişti. Sosyal yardımdan kasıt yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı ve engelli aylığı alan kişiler olurken bu da yaklaşık 2.5 milyon kişiyi kapsıyor.
Yani evde bakım aylığı alan kişiler, yaşlılık aylığı alan kişiler ve engelli maaşı alan kişiler için devletin elektrik yardımı alma imkanı doğmuş oldu. Devlet özellikle de kış günlerinde artan elektrik faturalarına ortak olarak aylık geçimlerinde son derece büyük sıkıntılar yaşayan kişilere destek olmuş oldu.
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Askerlik görevi için silah altına alınan kişilerin evli ise nikahlı eşlerine, değilse annesi ve babasına aylık 275 lira muhtaç asker ailesi maaşı ödeniyor. Muhtaç asker yardımı olarak 18 yaşından küçük çocuğu olan askerler için de ailesinin muhtaç olması durumunda çocuk başına devlet 100 lira maaş ödüyor.
Eşi Vefat Eden Dul Kadınlara Ödenen Devlet Yardımı
Dul kadınlara devlet muhtaç olmaları durumunda dul kadın yardımları kategorisinde devlet aylık 275 lira olmak üzere 2 ayda bir 550 lira ödeme yapıyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Görevleri
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri ilde vali, ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Böylece vakıflar, devlet ile ihtiyaç sahipleri arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından köprü görevi görmektedir. Vakfın karar organları "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. İl ve İlçelerdeki tüm yardım programları, mütevelli heyetlerinin kararlarıyla yürürlüğe girmektedir.