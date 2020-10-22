Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 10-16 Ekim haftasında 586 bin varil azalarak yaklaşık 10,36 milyon varil oldu.

EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor.