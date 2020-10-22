SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Vatandaş odaklı icraat bütçesi







Yoksul vatandaşın 1.5 milyarlık elektrik faturasını devlet karşılayacak



Engelli vatandaşa evde bakım için 10.6 milyar lira ayrıldı



Tedavi harcamalarına 123 milyar, ilaç için 60 milyar ödenek verilecek



Öğrencilere 30.1 milyar destek verilecek



2 milyon öğrenciye 1.3 milyar burs ve kredi



Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 5.5 milyar TL ayrıldı



Öğrencileri destekleme ve yetiştirme kursu için 1.9 milyar lira ödenecek



Pansiyonlardaki 328 bin öğrenciye 1.3 milyar lira verilecek



1 milyar liralık ücretsiz kitap dağıtımı



Özel okul desteği için 891 milyon lira ayrıldı



Üniversitelilere 763 milyon lira harç desteği

