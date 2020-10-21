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    • Ekonomi
    • 21.10.2020 15:31
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    • 21.10.2020 15:39
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2021 bütçesi güçlü şekilde toparlanmaya başlayan 'nin bütçesidir

    2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 bütçesi, en büyük ekonomiler derinden etkilenirken, ve ortalamalarından pozitif ayrışarak güçlü şekilde toparlanmaya başlayan 'nin bütçesidir" açıklamasında bulundu. Oktay, "Salgın döneminde vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar TL’lik kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibariyle toplamda 267,4 milyar TL kredi ödemesi yapıldı." dedi.

    Fuat Oktay'dan 2021 bütçesi mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye'nin bütçesidir." dedi.

    Oktay, "2021 bütçesi, en büyük ekonomiler derinden etkilenirken, OECD ve AB ortalamalarından pozitif ayrışarak güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir" açıklamasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Jeopolitik olarak kriz ve çatışma alanlarına çok yakın olmamıza rağmen bölgesinde güvenli bir liman olarak dimdik ayakta durmamızı da birlik ve beraberliğimize borçluyuz" şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2021 bütçesi güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir