Bitcoinin 12 bin doları aşmasının ardından fiyatların ne yöne hareket edeceği merak ediliyor. Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler özellikle bitcoindeki son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 28 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 1 tanesi düşenler arasındaydı. Peki, 1 bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin fiyatları kaç dolar, kaç TL oldu? İşte son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal'ın, kendi sistemlerinin kullanılarak kripto para transferlerine izin vereceğini açıklamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,500 doları da aştı. Böylece bitcoin 102.217 lira ediyor.