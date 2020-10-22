PS5 ön sipariş nasıl verilir? PS5 fiyatı ne kadar kaç TL? PS5 Türkiye fiyatı…

PS5 fiyatı ne kadar kaç TL? PS5 ön sipariş nasıl verilir? PS5 Türkiye fiyatı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Oyun severlerin heyecanla beklediği yeni konsol Play Station 5 satışa çıkıyor. Satışa çıkması için geri sayım yapılan üründe yepyeni özellikler ve yepyeni oyunlar şimdiden heyecanlandırdı. Peki, PS5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar oldu?

PS5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLDU?

Konsol sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Sony, gün içerisinde merakla beklenen PS5 Türkiye fiyatını açıkladı. Yalnız Sony Türkiye, her 2 PS5 versiyonunun fiyatını açıklamak yerine yalnızca disk sürücülü versiyonun fiyatını açıklamakla yetindi. Bu da akıllara PS5 digital sürümünün ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı sorularını akıllara getirdi.