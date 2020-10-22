PS5 ön sipariş nasıl verilir? PS5 fiyatı ne kadar kaç TL? PS5 Türkiye fiyatı…

PS5 fiyatı ne kadar kaç TL? PS5 ön sipariş nasıl verilir? PS5 Türkiye fiyatı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Oyun severlerin heyecanla beklediği yeni konsol Play Station 5 satışa çıkıyor. Satışa çıkması için geri sayım yapılan üründe yepyeni özellikler ve yepyeni oyunlar şimdiden heyecanlandırdı. Peki, PS5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar oldu?
PS5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLDU?
Konsol sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Sony, gün içerisinde merakla beklenen PS5 Türkiye fiyatını açıkladı. Yalnız Sony Türkiye, her 2 PS5 versiyonunun fiyatını açıklamak yerine yalnızca disk sürücülü versiyonun fiyatını açıklamakla yetindi. Bu da akıllara PS5 digital sürümünün ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı sorularını akıllara getirdi.
Sony Türkiye tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi.
"Merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu. 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye'de piyasaya çıkacak olan PlayStation 5'in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye'de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PlayStation 5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak."
Açıklamada da net bir şekilde belirtildiği üzere PS5'in Digital Sürümü 2021 yılında raflardaki yerini almış olacak. Fakat burada önemli bir nokta var. O da konsolun satış fiyatı. Sony 1 Ocak'ta yüzde 20'ye düşürülmesi planlanan ek gümrük vergisinden ötürü fiyat açıklamadı. Yani vergi sonrası konsolun dijital sürümü de 6000 TL civarında bir fiyattan satışa sunulabilir.
Sony'nin ilk önce disk sürücülü versiyonu satışa sunmasını da bir "satış stratejisi hamlesi" olarak yorumlayabiliriz.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ
PlayStation 5'in içinde AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor.
PS5'te RAM belleği 16 GB, depolama alanı ise 825 GB boyutunda.
Konsolda SSD teknolojisinin kullanılmasıyla oyunların yükleme süresinin ciddi ölçüde azalacağı belirtiliyor.
Konsolun grafik motorundaki ışın izleme hızlandırma (ray tracing) özelliğinin ise oyunlardaki ışıkların çok daha gerçekçi gözükmesini sağlayacağı açıklandı.
PS5 4K televizyonlarda 120 Hz'e kadar görüntü verebilecek.
Konsol 8K televizyonları da destekliyor.