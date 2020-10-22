İşten ayrılan vatandaşlara prim ödeme gününe göre belirli tarihler aralığında devlet tarafından verilen işsizlik maaşının ödeme tarihleri merak konusu olmaya başladı. Kendi isteğiyle veya işten çıkarılmış kişilere son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre belirli bir süre maaş veriliyor. Ancak işsizlik maaşı başvuru yapabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatırılıyor? İşsizlik maaşı ödemesi ayın kaçında hesaplarda olacak? İşte bilgiler...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

Bakanlıktan ödemelerin öne çekildiğine dair bir açıklama yapılmazsa işsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak maaş alan vatandaşlara ödeniyor.