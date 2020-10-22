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    • 22.10.2020 18:59
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    • 22.10.2020 19:00
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    İlanlar yayımlandı! Ekim ve Kasım ayında birçok kuruma memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak

    Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar özellikle kurumlar tarafından yayımlanan güncel memur, sözleşmeli personel ve nı yakından takip ediyor. Ekim ve Kasım ayında alım yapılacak kadrolar ve kurumlar yayımlanan ilanların ardından netlik kazandı. Haberimizde alım yapan kurumları ve kadro sayısını detaylı bir şekilde derledik. İşte Ekim ve Kasım ayı memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı ilanları...

    Ekim ve Kasım ayında birçok kuruma personel alınacak!

    Ekim ve Kasım ayında birçok kuruma memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Güncel personel alımı ilanlarını öğrenmek isteyenler bu bağlamda yapılan duyuruları ve yayımlanan ilanları incelemek istiyor. Haberimizin içerisinde bu ay ve gelecek ay alım yapacak olan ilanları ve personel alım sayısını derledik. İşte merak edilen o bilgiler...

    EKİM VE KASIM AYI MEMUR, İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI

    BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13 MEMUR ALACAK

    TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 MEMUR ALACAK

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

    1 ADET İÇ DENETÇİ ALACAK

    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    TÜSSİDE 32 PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    TÜSSİDE 2 PERSONEL ALACAK

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

    4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KKÖ, İH, MK) ALIMI (DÜZELTME)

    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

    90 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    102 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

    23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GÖLBAŞI (ADIYAMAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

    1 ENGELLİ, 1 TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

    40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

    1 ENGELLİ OLMAK ÜZERE 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

    2 UZMAN 1 İÇ DENETÇİ ALACAK(GÜNCEL İLAN)

    GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

    SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

    17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ

    17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

    13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    50 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ANKARA KALKINMA AJANSI

    4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

    27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

    67 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

    25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK

    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

    27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

    30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK

    KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI

    SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

    DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    SİNOP ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI

    60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI

    15 ARAŞTIRMACI ALACAK

    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

    42 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

    8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

    26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

    25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

    40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    BİLGEM 2 PERSONEL ALACAK

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

    2 MEMUR ALACAK

    MERSİN ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

    26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AHİLER KALKINMA AJANSI

    4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    8 PERSONEL ALACAK

    TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    496 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

    16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

    1 İÇ DENETÇİ ALINACAK

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    56 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

    20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

    10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SERHAT KALKINMA AJANSI

    5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BARTIN ÜNİVERSİTESİ
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