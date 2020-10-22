Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurularına dair detaylar öğrenciler tarafından araştırılıyor. Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nasıl yapılır bu kapsamda merak ediliyor. Lisans öğrencileri, desteklenen araştırma projelerine 'star.tubitak.gov. tr' adresinden ulaşabilecek. STAR Programı'nın yeni çağrısı Covid-19'a yönelik projelerle sınırlı olmayacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular 'e-bideb. tubitak.gov.tr' adresi üzerinden 2-30 Kasım döneminde çevrimiçi olarak alınacak. Lisans öğrencileri başvurularını 2-30 Kasım tarihleri arasında "e-bideb.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecekler. Bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler aylık araştırma bursuyla desteklenecek.
6 AY BOYUNCA 750 TL
Uzmanlar tarafından genel ağırlıklı not ortalaması ve üniversite giriş sıralamasına göre yapılacak değerlendirmenin ardından bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay süreyle aylık 750 lira burs alacak. Bu sayede akademik olarak başarılı öğrencilerin ilgilendikleri bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmesi sağlanacak.
TÜBİTAK STAR BURSU ŞARTLARI NELER?
TÜBİTAK STAR programına başvuru yapabilmek için öncelikle lisans öğrencisi olmak gerekiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın gençlere müjdesini sosyal medya hesabından paylaşarak "Gençler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere çok güzel bir müjdesi var. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için TÜBİTAK STAR Programı'nı başlatıyoruz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı STAR Programı'nın yeni çağrısının detayları, TÜBİTAK'ın internet sitesinden duyuruldu.
Buna göre, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen STAR Programı'nın yeni çağrısı, lisans öğrencilerinin akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde de yer almasını hedefliyor. Çağrıyla lisans öğrencilerinin bilimsel etik kuralları gözetmeleri, yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmeleri bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Üniversite gençliğine müjde veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
PORTAL OLUŞTURULDU
Programa başvurmak isteyen lisans öğrencileri, TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerine "star.tubitak.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
Projesine STAR Programı aracılığıyla lisans öğrencisi alımı yapmak isteyen yürütücüler de projelerinin portalda yer alması için "star@tubitak.gov.tr" adresine e-posta atabilecek.
STAR Programı'nın yeni çağrısı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik projelerle sınırlı olmayacak. Bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler aylık araştırma bursuyla desteklenecek.
TÜBİTAK, gelen talepler üzerine Kovid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla STAR Programı'nın ilk çağrısına çıkmış, programa yapılan 340 başvurunun 300'ü aylık 6 bin liraya kadar burs desteği almaya hak kazanmıştı.