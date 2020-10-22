BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Üniversite gençliğine müjde veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."