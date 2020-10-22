A101 22 Ekim aktüel kataloğunda dev fırsatlar bulunuyor. A101'de bu hafta Toshiba Full HD Smart LED TV, Piranha Bluetooth Kulaklık, SONUS 9101 Mikrofonlu Kablolu Kulaklık, TOSHIBA 16 GB Micro SD Kart, Piranha Akıllı Bileklik, Piranha Dual USB Kablo, SEG SEF 2832 A+ Buzdolabı, SUNNY Elisa Saç Kurutma Makinesi ve Kiwi Seramik Tabanlı Ütü ürünleri fiyat etiketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte A101'de fiyatıyla dikkat çeken ürünler...
A101 22 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Desenli Termos 22,50 TL
Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 39,95 TL
SEG SEF 2832 A+ Buzdolabı
5 Raflı Kitaplık 99,95 TL
Kapı Barfiks Barı 39,95 TL
Kurulma Bezi 3'lü
Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 99,95 TL
Ülker Laviva Ruby Çilek ve Frambuaz Aromalı Çikolata 35g