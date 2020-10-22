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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 Gazete
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    Emekliye 3’lü | zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

    ’ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek. Emekli doktorlar üçüncü mı ilave ödemesinde görecek. Ödemede 2 bin 748 lira seviyesi göründü. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler     her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.



    Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. Son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.68, memur emeklilerinde yüzde 4.68 olacak.



    DOKTORA ZAM
    Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.



    VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR
    İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

    Ödemeyi çalışmayanlar alıyor.

    Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 3’lü zam | Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?