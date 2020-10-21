Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2020 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 23:51
    ABONE OL

    ürünleri belli oldu! 'de fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin listesi

    22 Ekim Perşembe aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi belli oldu. A101'de bu hafta Toshiba Full HD Smart LED TV, Piranha Bluetooth Kulaklık, SONUS 9101 Mikrofonlu Kablolu Kulaklık, TOSHIBA 16 GB Micro SD Kart, Piranha Akıllı Bileklik, Piranha Dual USB Kablo, SEG SEF 2832 A+ Buzdolabı, SUNNY Elisa Saç Kurutma Makinesi ve Kiwi Seramik Tabanlı Ütü ürünleri fiyat etiketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte A101'de fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin listesi

    takvim.com.tr
    A101 22 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    A101 22 Ekim aktüel kataloğu ürünleriyle yarın sabah saatlerinden itibaren raflarda yer alacak ürünler duyuruldu. A101'de dikkat çeken ürünler arasında SUNNY Elisa Saç Kurutma Makinesi, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü, Piranha Akıllı Bileklik, Piranha Dual USB Kablo, Toshiba Full HD Smart LED TV ve Piranha Bluetooth Kulaklık bulunuyor. İşte A101 22 Ekim aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi

    A101 22 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Desenli Termos 22,50 TL

    Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 39,95 TL

    SEG SEF 2832 A+ Buzdolabı

    5 Raflı Kitaplık 99,95 TL

    Kapı Barfiks Barı 39,95 TL

    Kurulma Bezi 3'lü

    Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 99,95 TL

    Ülker Laviva Ruby Çilek ve Frambuaz Aromalı Çikolata 35g
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 22 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! A101'de fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin listesi