A101 22 Ekim aktüel kataloğu ürünleriyle yarın sabah saatlerinden itibaren raflarda yer alacak ürünler duyuruldu. A101'de dikkat çeken ürünler arasında SUNNY Elisa Saç Kurutma Makinesi, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü, Piranha Akıllı Bileklik, Piranha Dual USB Kablo, Toshiba Full HD Smart LED TV ve Piranha Bluetooth Kulaklık bulunuyor. İşte A101 22 Ekim aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi
A101 22 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Desenli Termos 22,50 TL
Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 39,95 TL
SEG SEF 2832 A+ Buzdolabı
5 Raflı Kitaplık 99,95 TL
Kapı Barfiks Barı 39,95 TL
Kurulma Bezi 3'lü
Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 99,95 TL
Ülker Laviva Ruby Çilek ve Frambuaz Aromalı Çikolata 35g