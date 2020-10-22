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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 Gazete
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    Turkcell’de yeni dönem

    Turkcell'de, 20 yıldır devam eden ve temettüden yatırım kararlarına kadar birçok konuda şirketin önünü tıkayan karmaşık hissedarlık yapısının, 'nun devreye girmesiyle çözülmesinin önünü açıldı.

    Turkcell’de yeni dönem
    Turkcell'de, 20 yıldır devam eden ve temettüden yatırım kararlarına kadar birçok konuda şirketin önünü tıkayan karmaşık hissedarlık yapısının, 'nun devreye girmesiyle çözülmesinin önünü açıldı. Turkcell'in dün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşme değişiklikleri onaylandı. Böylece, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri İstanbul ve Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26.2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı olması ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24.8'e çıkarması bekleniyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, hedeflerinin Turkcell markasını global arenada daha yukarılara taşımak olduğunu söyledi.
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