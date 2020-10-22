Turkcell’de yeni dönem

Turkcell'de, 20 yıldır devam eden ve temettüden yatırım kararlarına kadar birçok konuda şirketin önünü tıkayan karmaşık hissedarlık yapısının, Türkiye Varlık Fonu'nun devreye girmesiyle çözülmesinin önünü açıldı. Turkcell'in dün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşme değişiklikleri onaylandı. Böylece, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26.2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı olması ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24.8'e çıkarması bekleniyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, hedeflerinin Turkcell markasını global arenada daha yukarılara taşımak olduğunu söyledi.