Özellikle son dönemde internet sitelerinde yer alan hatalı basım banknot haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Cebinde bu paradan olan vatandaşlar ise internetten banknota 20 bin TL'den 200 bin TL'ye varan fiyatlar biçiyordu. Hatalı basım denilen paraların gündem olması nedeniyle Gaziantep'te para müzesi sahibi olan koleksiyoner Esat Kaplan aslında bu banknotların hiçbir değerinin olmadığını söyledi. Hatalı basılan paralara yüksek fiyat istenmesine, koleksiyoner Esat Kaplan itiraz etti. Kaplan, paraların hatalı basılmadığını, zamanla silinme yaşadığını ve bu tür paraların herhangi bir değerinin olmadığını söyledi.

EKSİK OLAN BİR 'SIFIR' KIYMET KATMIYOR

Gaziantep'te Milattan Önce ve sonraki 400'ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan bir '0'ın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını ifade etti.