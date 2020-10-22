Başvuru yapmayanlar dikkat! e-Devlet üzerinden başvuru formu hala açık! Bin TL ödeme...

Başvuru yapmayanlar dikkat! e-Devlet üzerinden başvuru formu hala açık! e-Devlet üzerinden 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuruları sürüyor. Bugüne kadar 6 milyon aileye sosyal yardım ödemesi yapıldı. Üçüncü faz başvuruları ise e-Devlet üzerinden alınırken henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar ise 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır şeklindeki sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Düzenli geliri olmayanlar.

Günlük yevmiye ile çalışan işsizler.

Her haneden bir kişi.