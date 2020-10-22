Banka faizlerinde yeni değişimler yaşanıyor! Taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hemen öğrenin!

Banka kredi faizinde yeni değişimler yaşanıyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi ve böylece en düşük kredi veren banka değişti. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finansbank, TEB, Akbank, Garanti BBVA, Denizbank kredi faiz oranlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Bankaların güncellediği güncel kredi faiz oranlarını haberimizde sizin için derledik.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29