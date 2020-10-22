18-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Gram altın yeni güne düşüşle başladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 484,80 liradan tamamladı. Peki, 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?