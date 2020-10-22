18-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Gram altın yeni güne düşüşle başladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 484,80 liradan tamamladı. Peki, 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,60
|485,80
|484,60
|484,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.200,00
|3.221,00
|3.193,00
|3.214,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|443,00
|447,00
|442,00
|446,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.127,00
|3.147,00
|3.121,00
|3.141,00
|Yarım Ziynet
|1.564,00
|1.574,00
|1.560,00
|1.570,00
|Çeyrek Ziynet
|782,00
|787,00
|780,00
|785,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 484,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 484,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 487 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 479 bin 900 lira, en yüksek 489 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 487 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 259 milyon 580 bin 201,20 lira, işlem miktarı ise 2.629,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 268 milyon 555 bin 456,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİ
En büyük akaryakıt tüketicileri olan Avrupa ülkeleri ve ABD'de artan artan Covid-19 vakalarına bağlı talep kaygılarıyla petrol fiyatları düşen petrol fiyatları, ABD stoklarında düşüşü gösteren verinin ardından toparlandı.
Dolarda zayıflamanın desteğinde 1,930 dolar sınırına yükselen altın fiyatları da, 1,900 dolar sınırına kadar geriledi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 16 Ekim'de biten haftada 1.0 milyon varil düşerek 488.1 milyon varile geriledi.
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 600,000 varil düşerek günde ortalama 13 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da, bir önceki yüzde 75.1 düzeyinden yüzde 72.9'a geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.62 artışla 42.74 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.52 artışla 40.64 dolar,
- altın yüzde 1.13 düşüşle 1,902.94 dolar,
- gümüş yüzde 1.42 düşüşle 24.69 dolar,
- bakır yüzde 1.31 artışla 6,996.00 dolar,
- platin yüzde 2.57 düşüşle 867.31 dolar,
- paladyum yüzde 1.65 düşüşle 2,368.91 dolar düzeyindeydi.