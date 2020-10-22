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    • Ekonomi
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    • 22.10.2020 09:58
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    3. , 'nde gerçekleştiriliyor | CANLI YAYIN

    'nun yazılı medyadaki amiral gemisi ile 'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye , 'nde gerçekleştiriliyor. Zirveyi gün boyunca canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

    APara CANLI YAYIN


    'nun yazılı medyadaki amiral gemisi ile 'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye , 'nde gerçekleştiriliyor.


    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un panel açılış konuşmasıyla başlayacak 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bakanı Fatih Dönmez de panel açılışlarında birer konuşma yapacak. Zirvede 'Geleceğin Şehirleri' paneli, 'Dijital Dönüşüm' paneli ve 'Milli Enerji' paneli gerçekleştirilecek.

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    Haberler Ekonomi 3. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor | CANLI YAYIN