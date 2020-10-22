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Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un panel açılış konuşmasıyla başlayacak 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de panel açılışlarında birer konuşma yapacak. Zirvede 'Geleceğin Şehirleri' paneli, 'Dijital Dönüşüm' paneli ve 'Milli Enerji' paneli gerçekleştirilecek.