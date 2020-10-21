Vergi dairesi, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset ya da başka bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğunu hatırlattı.