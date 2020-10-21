Koronavirüs tüm sektörlerde olduğu gibi yabancılara konut satışı rakamlarını da olumsuz etkiledi. Mart- temmuz ayları arasındaki süreçte tüm ülkelerle uçuşların durdurulması nedeniyle ciddi talep olmasına rağmen, yabancı müşteriler gelemediği için bu dört aylık dönemde yabancıya konut satışı da durdu. 1 Temmuz'dan itibaren ülkelere uçuşların kademeli olarak başlatılmasıyla satışlarda artışlar görülmeye başladı. Eylül ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

YÜZDE 64'Ü İSTANBUL VE ANTALYA'DAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde yabancılara satılan konut sayısı, bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 26,1 artarak, 5 bin 269 oldu. Yabancılara konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1018 konut satışıyla Antalya, 347 konut satışıyla Ankara, 239 konut satışıyla Bursa ve 191 konut satışıyla Mersin izledi. Toplam satışın yüzde 64'üne denk gelen 3 bin 388 konut satışı, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşti.