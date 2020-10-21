Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2020 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 08:32
    ABONE OL

    Son dakika: : stokları 584,000 varil yükseldi

    Amerikan Enstitüsü'nün () verilerine göre, aynı haftada, 'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler de 2.17 milyon varil yükseldi. Söz konusu verilere göre, 'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 milyon varil yükseldi.

    ABD petrol stokları 584,000 varil yükseldi

    ham stokları, 'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 milyon varil yükseldi.

    Özel bir kuruluş olan 'nün () verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler de 2.17 milyon varil yükseldi.

    API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 620,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 5 milyon 980,000 varil azaldı.

    API verilerinin açıklanmasının ardından, Aralık teslimi Brent yüzde 0.85 artışla 42.82 dolara ve aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.78 artışla 41.38 dolara yükseldi.

    Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: API: ABD petrol stokları 584,000 varil yükseldi