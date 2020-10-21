Bitcoin fiyatları yeniden o sınırın üzerinde

Spot piyasalardaki alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,000 doları aştı. Analistlere göre bu gelişme, vadeli borsalara kıyasla, spot borsalardaki primin etkisini gösteriyor.



Kıdemli emtia piyasaları analisti Mike McGlone, finans politikalarının önümüzdeki aylarda Bitcoin'i nasıl yönlendirebileceğini şöyle açıkladı: "ABD seçimlerinde potansiyel bir Joe Biden başkanlığı, Bitcoin fiyatının daha fazla yükselmesini destekleyecektir." ABD'de yeni yönetimin, Donald Trump yönetiminin kripto para piyasaları üzerindeki olumsuz etkisini kıracağını vurgulayan McGlone, böylece Bitcoin'in ana akım para piyasalarına yönlendireceğini ve borsa yatırım fonları (ETF) şansını da geliştireceğini ekledi.



Gelişmelerle Bitcoin yüzde 4.31 artışla 12,252 dolara kadar yükselerek 12,000 dolar sınırını aştı.