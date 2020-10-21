PTT'den anında alın! Kişi başı maddi yardım! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturalarını ödemeleri konusunda destek sunuyor. Peki elektrik faturası desteğine kimler başvurabiliyor? Şartlar neler? Ne kadar süre ile veriliyor? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı pek çok yardım fonu açıyor. Sosyal devlet yapısının gerektirdiği devlet yardımlarını alabilmek için de belli bir gelir seviyesinin altında olmak gerekiyor. Belli bir gelir seviyesinin altında olduğu için ihtiyaç sahibi olarak adlandırılan kişiler, temel ihtiyaçlarının karşılanması için pek çok sosyal yardım programına başvurabiliyor. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
Fatura yardımı için başvuracak hanenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. (2020 yılı için geçerli tutar azami 701 TL olarak belirlendi.)
Elektrik faturası hanenin durumuna göre belirlenen yardım miktarından daha yüksekse aradaki farkı hanede yaşayan vatandaşlar ödemek zorunda.
Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolmaları gerekiyor.
Vakfa kaydolduktan sonra geçerli T.C. kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile beraber herhangi bir PTT şubesine gitmeli ve bilgilerinizi iletmelisiniz.
Kimlik ve fatura bilgilerinizi ilettikten sonra PTT yetkilisi fatura yardımınızla ilgili sorgulama yapıyor. Fatura yardımı almanız gerektiğine dair olumlu bir yanıt gelirse elektrik tüketim desteği almaya başlıyorsunuz.
Elektrik faturası yardımı kapsamında nakdi bir yardım yapılmıyor. Yardım tutarı ilgili elektrik faturasından düşürülüyor.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?
Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi başvurunuzun olumlu görülmesi için çok önemlidir.
Başvuru sırasında aşağıdaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:
Sizin ve hanedeki diğer kişilerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi
Güncel elektrik faturası
Başvuru dilekçesi
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ NASIL HESAPLANIR?
Her ay düzenli olarak yapılan elektrik tüketimi desteği hanedeki kişi sayısı ve harcanan elektrik miktarına göre hesaplanıyor:
1-2 kişilik hanelerde aylık 75 kWh - 40 TL,
3 kişilik hanelerde aylık 100 kWh - 53 TL,
4 kişilik hanelerde aylık 125 kWh - 67 TL,
5 ve daha çok kişilik hanelerde aylık 150 kWh - 80 TL,
Kronik hastalığı nedeniyle evde tıbbi cihazlarla yaşayan kişiler kesintisiz güç kaynağı ve aylık 200 TL yardım alıyor.
ÖDEMELER PTT'DEN
Elektrik yardımı vatandaşlara para olarak ödenmiyor. Yardım alan vatandaşlar elektrik faturalarını PTT aracılığıyla ödüyorlar. Bu ödeme sırasında ise fatura tutarından yardım parası düşülüyor kalan fark vatandaş tarafından ödeniyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Elektrik yardımlarında başvurular doğrudan yapılmıyor. Aile Bakanlığı sosyal yardım alan vatandaşlar arasından bu yardıma almaya hak kazanan haneleri gelir durumlarında göre kendisi belirliyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü başvurular için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
"Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir."
KİRA YARDIMI VAR MI?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
Kira yardımlarından yararlanmak için yardım talep edenlerin şahsi başvuruları esas alınmaktadır. Gerekli şartların taşınması ile birlikte başvuru evraklarıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca konutları riskli durumda olan kişiler de bu kira yardımlarından yararlanabilmektedir. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız yerel yönetimler ya da vakıflar aracılığı ile bulunan konutlara yerleştiriliyor ve kendilerinin kira masrafları karşılanıyor. Kira tutarları illere göre değişiklik göstermektedir.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.
KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILMAKTADIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından olan gıda yardımları kapsamlı bir sosyal yardımdır. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçları bu sosyal yardım ile giderilmektedir. Özellikle dini bayramlarda yapılan bu sosyal yardımlar ihtiyaç hasıl olması durumunda diğer dönemlerde de yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içerisinde kişi başı aylık gelir 701 TL'nin altında olmalıdır.
YAKACAK YARDIMI NASIL YAPILIR?
Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yakacak yardımları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak kömür yardımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar bu sosyal yardımdan yararlanmaktadırlar. Yılda bir defa verilen yakacak yardımını almak isteyenlerin hane içi kişi başı gelirleri aylık 701 TL'den az olmalıdır. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere asgari 500 kilogram olmak üzere kömür yardımı yapılmaktadır.
YAŞLILARA HER AY ÖDEME YAPILIYOR
Sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşların hayatlarını idame edebilmeleri için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde bulunmak, sosyal güvencesi olmamak ve kendisi ile eşinin ortalama aylık gelirinin 701 TL'den aşağıda olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 672 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.