Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoindeki son durum gelişmeleri tarafından araştırılıyor. Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 70 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 4 tanesi düşenler arasındaydı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte bitcoin fiyatlarında son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Spot piyasalardaki alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,000 doları aştı. Analistlere göre bu gelişme, vadeli borsalara kıyasla, spot borsalardaki primin etkisini gösteriyor.