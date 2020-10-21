Mahkemeden ret geldi! Paranızı hemen geri alabilirsiniz! Çocuğu olanları yakından ilgilendiriyor!

Resmi Kreşler

Çalışan anne ve babanın iş verimini, Kuruma bağlılığını artırmak ve aile refahını geliştirmek amacıyla ,çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal gelişimsel süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olan kurumlardır.

İş Kanununun 81. maddesine bağlı olarak Mart 1987'de yürürlüğe konan tüzükte yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun yüz elliden çok kadın işçi çalıştıran iş yerlerinde, bir yaşından küçük emzikli çocuklar için işçi anneler tarafından emzirilmeleri ve bakılmaları için işverenlerin kreş açmaları mecburiyeti getirilmiştir.

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