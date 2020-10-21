21 Ekim güncel gümüş fiyatları! Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ağustos ayında zirvesine ulaşan gümüş fiyatlarındaki düşüş trendinden sonra vatandaşlar gümüş fiyatlarındaki değişimleri merak ediyor. Uzmanlar teknik olarak bakıldığında fiyat hareketinde bir sıkışmanın ön plana çıkabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. İşte güncel gümüş fiyatları listesi!
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gümüşün gram fiyatı 21 Ekim saat 11:00 itibariyle alışta 6,29 TL satışta ise 6,30 TL olarak gözüküyor. Bir önceki kapanışta 6,23 TL bandından kapanış yaşanmıştı.
GÜMÜŞ FİYATLARI YÖN DEĞİŞTİREBİLİR
İnfo Yatırım'ın gümüş fiyatları analizine bakıldığında, gümüş fiyatlarının yön değiştirebileceği önerisinde bulunuldu.
Geçtiğimiz süreçte gerçekleşen fiyatlamalara bakıldığında, Gümüş ons fiyatının Ağustos ayının başından bugüne 7 yılın zirvesini gördükten sonra aşağı yönlü bir baskı içerisinde hareket ettiği ve yukarı yönlü denemelerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir.
Fakat fiyat tarafında gerçekleşen gerilemenin en son 100 günlük basit hareketli ortalama civarında gelen alımlarla yön değiştirdiği söylenebilir.
Özellikle trend değişimlerini işaret etmesi bakımından takip edilen MACD indikatörünün alım sinyali oluşturması ve bir toparlanmayı işaret etmesi dikkat çekmektedir.
Bunun yanında fiyatın 21 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı ve bu ortalamaların 23,50 dolar destek bölgesi civarına yakınsadıkları görülmektedir.
Teknik olarak bakıldığında fiyat hareketinde bir sıkışmanın ön palna çıkabileceği söylenebilir.
Bu noktada aşağıda 23,50 dolar destek ve yukarıda 25,00 dolar direnç seviyeleri üzerinde olası günlük kapanışlar bizler için yol gösterici olacaktır.
Teknik indikatörlerin işaret ettiği gibi fiyatta yükseliş olması ve 25,00 dolar seviyesinin aşılması durumunda 26,35 dolar seviyesi bir sonraki hedef seviye olabilir.
Aksi yönde bir fiyatlama gerçekleşmesi halinde ise 23,50 ve 22,50 dolar seviyeleri destek olarak izlenecektir.
GÜMÜŞ NEDİR?
İlk gümüş madenlerinin kanıtları M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. M.Ö. 1200 yılına gelindiğinde, dünyadaki gümüş madenciliğinin çoğu, antik Yunan uygarlığı genişledikçe Yunanistan'a kaydı. M.S. 100'de İspanyol gümüş madenleri Roma İmparatorluğu'nun ekonomisini besledi.
Gümüş parlak bir yapıya sahiptir ve beyaz renklidir. Atom ağırlığı yaklaşık olarak 108 gram iken atom numarası ise 47 olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynama noktası ise oldukça yüksektir ve 1950 derece olarak belirlenmiştir.
GÜMÜŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Eski metalürjistler, galenaları erittiklerinde gümüşün oksijenle kolayca reaksiyona girmediğini gözlemlediler. Ayrıca, gümüşün kendi başına, tabakalara dökülebilen (dövülebilir) ve ince tellere gerilebilen yumuşak bir metal olduğunu fark ettiler.
Gümüş tel, tüm metallerin en yüksek elektrik ve termal (ısı) iletkenliğine sahip olduğu için herhangi bir elektrik tesisatında uzun yıllar kullanılmıştır. Diğer yandan gümüş, elektrik iletkenliğini ölçmek için bir standarttır. Elektrik akımının bir malzemenin içinden akmasına ne kadar izin verdiğinin ölçüsüdür.
Gümüşün kablolama için artık kullanılmamasının nedeni, bakırın iyi bir iş çıkarması ve gümüşten çok daha ucuz olmasıdır. Diğer bir nedeni ise doğada nadir bulunan elementlerden biri olmasıdır.
Gümüş tuzları ise zehirlidir. Gümüş tuzları, gümüş nitrat ve gümüş klorür gibi gümüşün iyonik bileşikleridir.