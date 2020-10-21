21 Ekim güncel gümüş fiyatları! Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ağustos ayında zirvesine ulaşan gümüş fiyatlarındaki düşüş trendinden sonra vatandaşlar gümüş fiyatlarındaki değişimleri merak ediyor. Uzmanlar teknik olarak bakıldığında fiyat hareketinde bir sıkışmanın ön plana çıkabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. İşte güncel gümüş fiyatları listesi!

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gümüşün gram fiyatı 21 Ekim saat 11:00 itibariyle alışta 6,29 TL satışta ise 6,30 TL olarak gözüküyor. Bir önceki kapanışta 6,23 TL bandından kapanış yaşanmıştı.