195 bin TL maaşla İngiltere’de çalışabilirsiniz! İngiltere Kraliçesi iş ilanı yayımladı! İşte aranan şartlar!

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin resmi internet sitesinden iş ilanı yayımlandı. İlana Türkiye'den de başvuru yapılabilirken maaş dudak uçuklattı. İngiltere Kraliçesi iş ilanına yoğun ilgi gösteriliyor. İşe alınacak kişinin başlangıç maaşı 19 bin 140 pound yani 195 bin 400 lira olarak belirlendi. Peki, İngiltere iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kraliyet Ailesi'nin aradığı şartlar!
İŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Mirror'da yer alan haberde, Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda ve kraliyet ailesinin diğer mülklerinde çalışmak üzere temizlik görevlisi arayışında bulunduğu aktarıldı.
Mayıs ayında benzer bir pozisyon için yıllık 16.000 İngiliz poundu teklif edildiğini hatırlatan Daily Mirror, söz konusu pozisyonda çalışacak kişinin yılda 33 gün izin hakkı olacağını ve haftada 5 gün çalışılacağını belirtti.
Söz konusu pozisyonda çalışacak kişinin ayrıca emeklilik payının yüzde 15'i verilecek ve yemeği de saray karşılayacak. Fakat çalışanlar kraliyet ailesiyle gezmek zorunda" yorumunu yaptı.
İNGİLTERE KRALİÇESİ İŞ İLANI!
Londra'da ya da Windsor Kalesi'nde çalışması beklenen temizlik görevlisi için hazırlanan ilanda, "Hizmet sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kendilerini geliştirebilecekleri bir iş. Bizim profesyonel ekibimize katılarak temizlik ve bakım konusunda uzmanlaşabilirsiniz. Her zaman en üst standartları hedefleyerek işi öğrenebilir ve yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Misafirleri ağırlamak da dahil olmak üzere özel etkinliklerde de destek olacaksınız. Daha önce benzer iş deneyimleri varsa iyi olur fakat deneyim zorunlu değildir" ifadesi kullanıldı.
İlanda işe başlayacak kişinin saraydaki konutta da kalabileceği ama bu durumda maaşında kesintiye gidilebileceği vurgulandı.
Başvuruların 1 Ocak tarihine kadar devam ettiği hatırlatılırken, Daily Mirror gazetesi işe başlayacak kişinin Windsor'dan ayrılma kararı alan Meghan Markle ve Prens Harry ile birlikte çalışma ihtimali olduğunu hatırlattı.