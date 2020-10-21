195 bin TL maaşla İngiltere’de çalışabilirsiniz! İngiltere Kraliçesi iş ilanı yayımladı! İşte aranan şartlar!

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin resmi internet sitesinden iş ilanı yayımlandı. İlana Türkiye'den de başvuru yapılabilirken maaş dudak uçuklattı. İngiltere Kraliçesi iş ilanına yoğun ilgi gösteriliyor. İşe alınacak kişinin başlangıç maaşı 19 bin 140 pound yani 195 bin 400 lira olarak belirlendi. Peki, İngiltere iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kraliyet Ailesi'nin aradığı şartlar!

İŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Mirror'da yer alan haberde, Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda ve kraliyet ailesinin diğer mülklerinde çalışmak üzere temizlik görevlisi arayışında bulunduğu aktarıldı.