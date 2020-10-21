Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2020 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 13:17
    ABONE OL

    devrede! : mızın yanındayız!

    Son dakika haberi... "mızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam!" açıklamasında bulundu.

    , bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen ''nun girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu açıkladı.



    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam!" ifadesini kullandı.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kalkınma Fonu devrede! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız!