SGK PRİM BORCU KART İLE NASIL ÖDENİR?

Kredi kartı ile yapılabilecek olan ödemeler 3 başlık altında toplanmıştır;

İşveren ödemeleri

Sigortalı Ödemeleri

Diğer ödemeler

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SGK DİĞER ÖDEMELERİ NEDİR?

SGK prim borcunu ödemek isteyen diğer ödemelerinde hangi ödemeler yer alıyor?

Ek-5 sigorta primi, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçiyor. Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı 6111 yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabiliyor.

SGK PRİM ÖDEMELERİNDE BANKA KOMİSYON ALIR MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemelerde bankaların belirlediği miktarda komisyon alınıyor. Bu komisyon tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değilde serbest rekabet koşullarından dolayı bankalar tarafından belirleniyor.