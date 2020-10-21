İnsanlar hayatları boyunca yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmek ve emeklilik yaşantılarında huzurlu olabilmek adına geleceklerine yatırım yapmaktadırlar. Eğitim hayatından sonra ya da direk iş hayatına giren birçok kişi erken emekli olmak istemekte ve hayatlarını artık daha rahat bir şekilde geçirmek için ilk adımı atmaya çalışmaktadırlar. Uzun süredir araştırmaları yapılan ve gerekli araştırmaları tamamlanan emekli olmak için ihtiyaç kredisi projesi tamamlandı. Şekerbank hazırladığı bu sıcak fırsat ile birlikte artık emekli olmak isteyen vatandaşlara nakit desteği sağlıyor.SGK prim borcunuz var ve bu borçları ödeyemeden emekli olamıyorsanız Şekerbank sayesinde sizlerde ihtiyaç kredisi çekebilir ve artık emekli olabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
Esnafa Özel Emeklilik Kampanyası Şekerbank'ta!
SGK Prim borcunu ödeyerek emekli olmak isteyen esnaf ve işletmelerimize özel avantajlı kredi faiz oranları ve emeklilik paketi desteği Şekerbank'ta
Emeklerinizin Karşılığını Veren Kredi
Emeklilik yaşını doldurmuş ancak SGK prim borcu bulunan esnaf ve işletmelerimiz prim borçlarını avantajlı faiz oranları ile Şekerbank "Esnafa Özel Emeklilik Kampanyası" ile karşılarken 3 ay öteleme ve 60 aya varan vadelerle ödeme seçeneklerinden yararlanıyor.
Üstelik Şekerbank emekli paketinin tüm ayrıcalıklarından yararlanarak yurtiçindeki tüm ATM'lerden para çekme işlemlerinden ücretsiz yararlanmak dahil sadece Şekerbank Emekli Maaş Müşterileri 'nin yararlanabileceği ayrıcalıklardan faydalanabiliyor.
Vade ve Faiz Oranları;
•3-12 ay vade aylık %1,31
•13-24 ay vade aylık %1,39
•25-36 ay vade aylık %1,43
•37-48 ay vade aylık %1,59
•49-60 ay vade aylık %1,62
Kampanya Koşulları;
-Kampanya geçerlilik tarihi 31.12.2020 olarak belirlenmiştir.
-Esnaf müşterilerimiz emekli olmak istediğini ibraz etmelidir.(SGK)
-Kredi talep eden işletme sahibinin SGK prim borcunu gösteren belgeyi İl-İlçe SGK Müdürlükleri'nden talep edilerek, kredi talebi ile eş zamanlı iletmesi gerekmektedir.
-Müşterimiz, kredinin onaylanması halinde kullandırım işlemleri aşamasında, emekli maaşının bankamız tarafından ödenmesi ile ilgili taahütleri içeren belgeyi imzalamalıdır.
-Müşterimiz, emekli olması için gerekli tutarın (SGK tarafından verilen belgede yer alan tutar) EFT ile ilgili kuruma ödenecektir. (EFT işlemleri için SGK İban numarasının şubemize iletilmesi gerekmektedir.)
SGK PRİM BORCU KART İLE NASIL ÖDENİR?
Kredi kartı ile yapılabilecek olan ödemeler 3 başlık altında toplanmıştır;
İşveren ödemeleri
Sigortalı Ödemeleri
Diğer ödemeler
SGK KREDİ KARTI İLE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
SGK DİĞER ÖDEMELERİ NEDİR?
SGK prim borcunu ödemek isteyen diğer ödemelerinde hangi ödemeler yer alıyor?
Ek-5 sigorta primi, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçiyor. Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı 6111 yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabiliyor.
SGK PRİM ÖDEMELERİNDE BANKA KOMİSYON ALIR MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemelerde bankaların belirlediği miktarda komisyon alınıyor. Bu komisyon tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değilde serbest rekabet koşullarından dolayı bankalar tarafından belirleniyor.