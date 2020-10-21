Döviz kurlarındaki son alış fiyatları kapanış saatlerinde çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,8670 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,8650 liradan alınan dolar, 7,8670 liradan satılıyor. 9,3200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3210 lira olmuştu. Peki, dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte son durum...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?