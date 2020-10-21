Döviz kurlarındaki son alış fiyatları kapanış saatlerinde çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,8670 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,8650 liradan alınan dolar, 7,8670 liradan satılıyor. 9,3200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3210 lira olmuştu. Peki, dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte son durum...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 484 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 481 bin lira, en yüksek 485 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 484 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 48 milyon 614 bin 67,43 lira, işlem miktarı ise 2.177,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 52 milyon 794 bin 191,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 364 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 düşerek 12.681 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 5.860 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 4.909 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 6.929 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.406 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,1855 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da bölgesel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılmasının risk algısının yüksek seyretmesine sebep olduğunu söyledi.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelere bugün de devam edilecek olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının hareketlenmesi risk iştahını artırırken, artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik etkilerine dair endişeler de gündemde kalmaya devam ediyor.
Asya tarafında ise bugün pay piyasalarının pozitif seyretmesine karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrışmayı sürdürüyor. Endeks, kapanışa yakın yüzde 0,2 gerileyerek 3.322 puan oldu.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), hükümetin seyahat kampanyasının fiyatlar üzerindeki kısa vadeli etkisini yansıtmak için enflasyon tahminlerini değiştirmeyi değerlendirdiği haberlerinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 23.639 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 105,2 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 40.960 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.789 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.369 puanda seyrediyor.
ALTIN 1,915 DOLARI AŞTI
ABD teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürerken, doların sert paralar karşısında zayıflamasıyla yükselişini sürdüren altın 1,915 doları da aştı.
Petrol fiyatları da, artan Covid-19 vakalarının talepte toparlanmayı sınırlasa da, Çin ve diğer büyük ekonomilerden gelen olumlu verilerle hafif yükseldi.
Analistlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) dünkü toplantısında, üretim kısıtlamalarına bağlılık mesajı verilmesi petrol piyasası için olumlu haber sayılsa da, genel talep baskısı petroldeki kazancı sınırlıyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.05 artışla 43.17 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 41.39 dolar,
- altın yüzde 0.44 artışla 1,915.51 dolar,
- gümüş yüzde 1.25 artışla 24.95 dolar,
- bakır yüzde 2.03 artışla 6,905.50 dolar,
- platin yüzde 0.37 artışla 880.03 dolar,
- paladyum yüzde 0.14 artışla 2,406.66 dolar düzeyindeydi.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8670 liradan, avro 9,3220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8650 liradan alınan dolar, 7,8670 liradan satılıyor. 9,3200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3210 lira olmuştu.