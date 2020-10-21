Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarındaki son gelişmeleri merak edenler özellikle akşam saatlerinde son durumu öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 485,80 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|481,80
|482,00
|485,60
|485,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.175,00
|3.196,00
|3.200,00
|3.221,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|439,50
|443,50
|443,00
|447,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.103,00
|3.123,00
|3.127,00
|3.147,00
|Yarım Ziynet
|1.551,00
|1.561,00
|1.564,00
|1.574,00
|Çeyrek Ziynet
|776,00
|781,00
|782,00
|787,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 485,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 787,00 lira, Cumhuriyet altını 3.221,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 485,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 484 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 481 bin lira, en yüksek 485 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 484 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 48 milyon 614 bin 67,43 lira, işlem miktarı ise 2.177,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 52 milyon 794 bin 191,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN 1,930 DOLAR SINIRINDA, PETROL DÜŞTÜ
ABD'de dördüncü teşvik paketinin hazırlanması konusunda Beyaz Saray ve Demratlar'ın anlaşmaya yaklaşmasıyla doların önde gelen para birimleri karşısında zayıflaması altın fiyatlarını destekledi ve ons altın 1,930 dolar sınırına yükseldi.
Petrol fiyatları ise, ABD hampetrol stoklarında beklenenden çok artışın gerçekleştiğini gösteren özel sektör verilerinin, etkisiyle düştü.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 16 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 varil yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.39 düşüşle 42.98 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.36 düşüşle 41.02 dolar,
- altın yüzde 1.10 artışla 1,928.01 dolar,
- gümüş yüzde 2.14 artışla 25.17 dolar,
- bakır yüzde 2.03 artışla 6,905.50 dolar,
- platin yüzde 1.81 artışla 892.67 dolar,
- paladyum yüzde 0.47 artışla 2,414.74 dolar düzeyindeydi.