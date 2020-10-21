Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarındaki son gelişmeleri merak edenler özellikle akşam saatlerinde son durumu öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 485,80 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?