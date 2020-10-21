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    • Ekonomi
    • 21.10.2020 17:32
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    • 21.10.2020 17:32
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    Vatandaşların en fazla merak ettiği ve araştırdığı konular arasında bankaların oluyor. Bankacılık işlemlerinde en çok yapılanlarda biri havale ve EFT’dir. Pandemiden dolayı çoğunlukla online olarak gerçekleştirilen bu işlemde saatler büyük önem taşıyor. Peki ikisi arasındaki fark nedir? Arama motorları üzerinden sıkça araştırılan EFT saatleri: sorgulamasının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    EFT saatleri: 2020 Ziraat Garanti Akbank Halkbank İş Bankası ve tüm banka EFT saatleri

    EFT saatleri: 2020 Ziraat Garanti Akbank Halkbank İş Bankası ve tüm banka EFT saatleri sorgulamasının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Bankalara göre EFT saatleri saatleri değişebiliyor ve işlem bir sonraki gün tamamlanabiliyor. Peki bu işlem nedir nasıl yapılır? 2020 Ziraat Garanti Akbank Halkbank İş Bankası ve tüm bankaların EFT saatleri nedir? İşte tüm bilgiler…

    EFT NEDİR?

    Parayı gönderdiğiniz banka ile göndermek istediğiniz bankanın farklı olması durumunda EFT işlemleri yapılır. Yani iki farklı banka arasındaki para transferine EFT denir. Havale işleminde aynı banka üzerinden aynı bankaya transfer işlemi olduğu için hızlı transfer oluyor fakat EFT işleminde ise farklı bankalar olduğu için zaman alıyor. EFT'nin açılımı ise Elektronik Fon Transferidir.

    EFT NASIL YAPILIR?

    EFT yapmak için parayı göndereceğiniz kişinin hesap numarası ve IBAN numarası gerekir. EFT işlemleri bankaların internet, mobil bankacılık ve banka şubelerinden yapılabilmektedir.

    İnternet şubesi üzerinden EFT işlemi yapmak için önce kullanacağınız bankanın internet şubesine giriş yapınız. Daha sonra para transferi işlemleri bölümünden EFT seçiniz. Daha sonra göndereceğiniz kişinin adını ve soyadını yazın. Daha sonra göndereceğiniz kişinin hesap numarası ya da IBAN numarası bilgilerini girin. Son olarak göndereceğiniz tutarı girin. Açıklama kısmına not yazabilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilirsiniz.

    2020 BANKA EFT SAATLERİ

    AKBANK

    Akbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    ALTERNATİF BANK

    Alternatif Bank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    ALBARAKA TÜRK

    Albaraka Türk bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    ANADOLU BANK

    Anadolu bank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    BURGAN BANK

    Burgar Bank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    DENİZBANK

    Denizbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    QNB FİNANSBANK

    QNB Finansbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    GARANTİ

    Garanti Bankası bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    HALKBANK

    HalkBank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    HSBC

    HSBC bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    İNG

    İNG bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    KUVEYT TÜRK

    Kuveyt Türk bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.20 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    ODEABANK

    Odeobank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    ŞEKERBANK

    Şekerbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    TEB

    TEB bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    İCBC

    İCBC bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    TÜRKİYE FİNANS

    Türkiye Finans bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    İŞ BANKASI

    İş Bankası bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    VAKIFBANK

    Vakıfbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    YAPI KREDİ

    Yapı Kredi bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 16.45 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.

    ZİRAAT BANKASI

    Ziraat Bankası bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
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    Haberler Ekonomi EFT saatleri: 2020 Ziraat Garanti Akbank Halkbank İş Bankası ve tüm banka EFT saatleri