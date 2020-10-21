EFT saatleri: 2020 Ziraat Garanti Akbank Halkbank İş Bankası ve tüm banka EFT saatleri sorgulamasının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Bankalara göre EFT saatleri saatleri değişebiliyor ve işlem bir sonraki gün tamamlanabiliyor. Peki bu işlem nedir nasıl yapılır? 2020 Ziraat Garanti Akbank Halkbank İş Bankası ve tüm bankaların EFT saatleri nedir? İşte tüm bilgiler…
EFT NEDİR?
Parayı gönderdiğiniz banka ile göndermek istediğiniz bankanın farklı olması durumunda EFT işlemleri yapılır. Yani iki farklı banka arasındaki para transferine EFT denir. Havale işleminde aynı banka üzerinden aynı bankaya transfer işlemi olduğu için hızlı transfer oluyor fakat EFT işleminde ise farklı bankalar olduğu için zaman alıyor. EFT'nin açılımı ise Elektronik Fon Transferidir.
EFT NASIL YAPILIR?
EFT yapmak için parayı göndereceğiniz kişinin hesap numarası ve IBAN numarası gerekir. EFT işlemleri bankaların internet, mobil bankacılık ve banka şubelerinden yapılabilmektedir.
İnternet şubesi üzerinden EFT işlemi yapmak için önce kullanacağınız bankanın internet şubesine giriş yapınız. Daha sonra para transferi işlemleri bölümünden EFT seçiniz. Daha sonra göndereceğiniz kişinin adını ve soyadını yazın. Daha sonra göndereceğiniz kişinin hesap numarası ya da IBAN numarası bilgilerini girin. Son olarak göndereceğiniz tutarı girin. Açıklama kısmına not yazabilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilirsiniz.
2020 BANKA EFT SAATLERİ
AKBANK
Akbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
ALTERNATİF BANK
Alternatif Bank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
ANADOLU BANK
Anadolu bank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
BURGAN BANK
Burgar Bank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
DENİZBANK
Denizbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
GARANTİ
Garanti Bankası bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
HALKBANK
HalkBank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
HSBC
HSBC bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
İNG
İNG bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.20 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
ODEABANK
Odeobank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
TEB
TEB bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
İCBC
İCBC bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.15 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 16.45 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası bankalar arası EFT para gönderimi işlemini 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine izin veriyor.