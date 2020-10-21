Çocuğu olanları yakından ilgilendiriyor! Mahkemeden ret geldi! Paranızı hemen geri alabilirsiniz... Kayseri'de özel kreşin, İl Tüketici Hakem Heyeti'nin koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için iade ücretini isteyen veliyi haklı bulduğu karara ilişkin itirazı, Kayseri 1'inci Tüketici Mahkemesi'nce reddedildi. Özel kreş ise kusurlu olmadıkları gerekçesiyle ücreti iade etmedi. Avukat Avcı, bunun üzerine 9 Eylül'de İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, Avcı'nın başvurusunu halklı bularak, kreşin 5 bin 782 lirayı iade etmesine karar verdi. Bunun üzerine kreş yönetimi de Kayseri 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, kararın iptal edilmesini istedi. Kararı görüşen mahkeme heyeti de 15 Ekim'de Avcı'yı haklı bularak, 5 bin 782 liranın ödenmesine karar verdi. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
KREŞİN MAHKEMEYE İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ
Özel kreşin mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmediğini kaydeden avukat Ercan Avcı, "Kreş, Tüketici Hakem Heyeti'nin iade kararının doğru olmadığı, hukuka aykırı iddiaları ile Kayseri 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak Kayseri Tüketici Mahkemesi verdiği karar ile hakem heyetinin kararını hukuka uygun buldu ve karar kesinleşti.
Zannedersem bu alanda verilmiş ilk mahkeme kararı bu şekilde ortaya çıktı. Bu anlamda ücret iadesi talep eden vatandaşların ilgili özel okul ve kreşlere başvurmaları gerekiyor. Buradaki önemli nokta özel okulların ve kreşlerin kusurlu olmadıklarını, bu nedenle ücret iadesi yapamayacakları yönündeki savunmanın geçersiz olduğu hususudur.
'Türk Borçlar Kanunu'na göre ifa imkansızlığını düzenleyen maddelerde ifa edimini yerine getiremeyen, hizmet veren, bununla ilgili aldığı ücretin sebepsiz zenginleşme uyarınca iade etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla özel okulların ve kreşlerin bu süreçte kusurlu olmasına gerek yoktur. Bu bir kusursuz sorumluluk halidir. Dolayısıyla bu yöndeki iddiaya itibar edilmemelidir. Nitekim Kayseri Tüketici Mahkemesi ve Tüketici İl Hakem Heyeti bu yönde karar vermiştir" diye konuştu.
Resmi Kreşler
Çalışan anne ve babanın iş verimini, Kuruma bağlılığını artırmak ve aile refahını geliştirmek amacıyla ,çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal gelişimsel süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olan kurumlardır.
İş Kanununun 81. maddesine bağlı olarak Mart 1987'de yürürlüğe konan tüzükte yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun yüz elliden çok kadın işçi çalıştıran iş yerlerinde, bir yaşından küçük emzikli çocuklar için işçi anneler tarafından emzirilmeleri ve bakılmaları için işverenlerin kreş açmaları mecburiyeti getirilmiştir.
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Özel Kreşler
Çalışan anne-baba şartının aranmadığı özel statüde belirli kriterlere uygun olarak açılmış, 0-36 aylık çocukların bakımlarının yapılarak zihinsel, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerinin desteklendiği programlarla hizmet veren kurumlardır.
Özel kreşler genelde kreş ve gündüz bakımevi adı altında açılarak iki farklı hizmeti yani kreşten sonra tam gün anaokulu hizmetini aynı çatı altında sunabilmektedir. Bu durumda çocuk 36 aylık olduktan sonra başka bir kurum arayışına girilmeyerek aynı fiziksel mekanda devam edebilmektedir.