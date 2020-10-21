Bu meslekler ilerleyen yıllarda en çok kazandıranlardan olacak! Yıldızları daha şimdiden parlıyor

Bu meslekler ilerleyen yıllarda en çok kazandıran alanlardan olacak. Listede yer alan meslekler gelecekte yüksek maaşla iş sahibi olmak isteyenleri yakından ilgileniyor. Yüzlerce genç meslek seçimlerini iş bulma imkanı ve maaşına göre seçerken Business Insider geleceğin 30 mesleğini açıkladı. İşte önümüzdeki 10 yıl içinde en çok tercih edilecek olan ve en yüksek maaşlı meslekler…

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite