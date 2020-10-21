Raporda, ekonomik faaliyetin çoğu bölgede hafif ya da ılımlı büyüme hızında olmakla birlikte tüm bölgelerde artmaya devam ettiğine işaret edilerek, görünümün genel olarak iyimser ya da olumlu ancak önemli ölçüde belirsiz olduğu aktarıldı.